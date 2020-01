Palmeiras pega o Atlético Nacional em estreia de pré-temporada nos EUA

César Greco/Agência Palmeiras Luan e Luiz Adriano (D) durante treinamento em Orlando, Flórida



O Palmeiras dá início aos trabalhos de 2020 oficialmente nesta quarta-feira (15), em jogo válido por competição de pré-temporada que acontece em Orlando, nos Estados Unidos.

O time de Vanderlei Luxemburgo entrará em campo às 20h30 diante do Atlético Nacional-COL. No último treino de preparação, o Alviverde foi a campo com: Everton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Luiz Adriano e Raphael Veiga.

A mudança que chamou a atenção, até aqui, é a ideia de Luxemburgo de utilizar o então volante Felipe Melo na zaga, a fim de melhorar a saída de bola da equipe.

No fim da atividade, o elenco aprimorou bolas paradas e finalizações.