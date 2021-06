Palmeiras renova contrato com a Puma até 2024

O acordo entre o Verdão e a fornecedora de material esportivo começou em 2019, logo após o término do vínculo com a Adidas

Reprodução/Twitter/@Palmeiras O Palmeiras renovou com a Puma até 2024



O Palmeiras anunciou na manhã desta terça-feira, 8, que renovou o contrato com a Puma, sua fornecedora de material esportivo, por mais três temporadas. Agora, o acordo entre o clube alviverde e a empresa alemã, que começou em 2019 após o término do vínculo com a Adidas, é válido até 2024. “É uma parceria vitoriosa, exclusiva, que teve muito êxito neste período e que agora se renova. É um orgulho para o Palmeiras assinar novamente um contrato com a Puma e esperamos seguir com novas conquistas nesse novo ciclo”, falou o presidente do Verdão, Maurício Galiotte.

“As pessoas que trabalham no Palmeiras e da Puma compartilham dos mesmos valores. Seja no comportamento nos jogos ou no dia-a-dia como empresa, somos duas famílias de pessoas rápidas, que se fortalecem uma a outra e tem um futuro incrível juntos. Eu estou orgulhoso de pertencer a esse time e feliz em renovar esse contrato. Tenho certeza que o sucesso dos últimos anos vai se repetir para os próximos. É uma honra para a Puma ser parceira do Palmeiras”, celebrou Sebastian Diaz, presidente da Puma Brasil. A empresta também contará com uma rede social própria para divulgar seu conteúdo.