Palmeiras se reapresenta com retornos de Marcos Rocha e Zé Rafael

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 14, na Academia de Futebol, após o empate diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. Como principal novidade, o treinador Abel Ferreira pôde contar com os retornos de Marcos Rocha e Zé Rafael. Voltando de lesão, a dupla fez atividades físicas e está em fase final de recuperação. O zagueiro Kuscevic, substituído no intervalo do último confronto com dores musculares, correu ao redor do campo com o grupo e fez um trabalho à parte no gramado. Ainda não há, no entanto, a confirmação do trio na partida contra o Internacional, marcada para domingo, 17, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem permaneceu na parte interna do centro de excelência do Palmeiras foi Gabriel Menino, que está tratando uma entorse no tornozelo esquerdo. A mesma situação é vivia pelo volante Danilo, que trata de canelite em ambas as pernas, e de Mayke, que se recupera de cirurgia no joelho direito. Em campo, Abel Ferreira reuniu todo o elenco no campo para uma conversa. Depois, os titulares do jogo contra o Bahia fizeram um trabalho regenerativo ativo em uma atividade com bola comandada pelos preparadores físicos do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Os demais jogadores foram divididos em dois times para atividades técnicas: primeiro, simulações de jogo em campo reduzido; depois, transições com triangulações, cruzamentos e finalizações.