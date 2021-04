Palmeiras tenta se manter vivo no Paulista com time misto contra a Inter de Limeira

Terceiro colocado do Grupo C, o Verdão está fora da zona que garante vaga para o mata-mata, com 12 pontos somados, seis a menos que o Novorizontino e nove atrás do RB Bragantino

Foto: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira durante partida do Palmeiras



O Palmeiras tem um jogo fundamental na noite desta quinta-feira, 29, para manter viva as esperanças de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. A partir das 22 horas (de Brasília), o Alviverde recebe a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela nona rodada. Terceiro colocado do Grupo C, o Verdão está fora da zona que garante vaga para o mata-mata, com 12 pontos somados, seis a menos que o Novorizontino e nove atrás do RB Bragantino – a equipe de Novo Horizonte entrou em campo uma vez a mais, enquanto a de Bragança tem duas. Veja a tabela da chave abaixo.

Para o confronto decisivo, no entanto, o treinador Abel Ferreira colocará em campo um time alternativo. Após vencer o Indepiendente del Valle com autoridade na última terça-feira, 27, pela Copa Libertadores da América, o comandante deverá colocar em campo uma equipe quase toda diferente, a exceção do goleiro Weverton. O provável Palmeiras tem: Weverton; Danilo Barbosa, Henri e Alan Empereur; Mayke, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Gabriel Meino e Matías Viña; Wesley e Willian. Atual campeão, o Alviverde se complicou na tabela ao justamente utilizar a equipe considerada reserva. Nas últimas três rodadas, o time terá pela frente Santo André, no ABC, Santos, no Allianz Parque, e a Ponte Preta, em Campinas.

Tabela do Grupo C

1º – RB Bragantino – 21 pontos em 10 partidas, com 8 gols de saldo

2º – Novorizontino -18 pontos em 9 partidas, com 7 gols de saldo

3º – Palmeiras – 12 pontos em 8 partidas, com 4 gols de saldo

4º – Ituano – 10 pontos em 9 partidas, com – 3 gols de saldo