Santos prorroga contrato de joia Kevin Malthus, de 18 anos

O Santos anunciou na manhã desta quinta-feira, 29, que renovou o contrato jovem Kevin Malthus, de apenas 18 anos. O meia acertou a prorrogação até 31 de março de 2026. O compromisso anterior com o Peixe terminaria em dezembro de 2022. Integrante da nova safra dos “Meninos da Vila”, o garoto estreou como profissional na primeira rodada do Campeonato Paulista, no empate em 2 a 2 com o Santo André, no Canindé e, desde então, já fez outras quatro partidas com o Alvinegro praiano. A tendência, em meio ao turbulento período do clube, é que ele ganhe mais espaço.

“Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, meus representantes e ao Santos FC. Agora é trabalhar firme para conquistar meu espaço e fazer minha história com essa camisa tão pesada. Comecei na escolinha Meninos da Vila, depois passei no teste para começar no futsal e depois acabei indo para o campo também. Nisso lá se vão oito anos de clube. E espero que seja só o começo”, disse o jogador, que chegou ao clube da Baixada Santista em 2013, quando se destacou no futsal.