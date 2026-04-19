Palmeiras x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Athetico-PR se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 18h30, na Arena do Palmeiras; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO SP - PALMEIRAS/GRÊMIO - ESPORTES - Marlon Freitas do Palmeiras comemora o gol, durante partida entre Palmeiras x Grêmio, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2026, nesta quinta feira (2), na Arena Crefisa Barueri, em Barueri, SP. 02/04/2026



Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (19), às 18h30, na Arena do Palmeiras, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Palmeiras ocupa atualmente a 1ª colocação, com 26 pontos, e busca voltar a vencer após empatar com o Corinthians no último jogo. Do outro lado, o Athletico-PR aparece em 6º lugar, soma 19 pontos e quer somar mais três pontos para poder voltar ao G-4.

Onde assistir Palmeiras x Athletico-PR ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 18h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Premiere.

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.