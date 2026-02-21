Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Palmeiras x Capivariano: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Palmeiras x Capivariano: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

  • Por Jovem
  • 21/02/2026 20h30
  • BlueSky
IMG-20260221-WA0006

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques e Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >