Palmeiras x Capivariano: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado (21), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques e Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui