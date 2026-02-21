Palmeiras x Capivariano: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Paulista neste sábado, às 20h30, na Arena Barueri; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Allan, do Palmeiras, comemora seu gol durante a partida entre Palmeiras e Santos válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2025



Palmeiras e Capivariano se enfrentam neste sábado, 21, às 20h30, na Arena Barueri, em Barueri, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Palmeiras garantiu vaga na fase mata-mata da competição após se garantir no segundo lugar, já o Capivariano avançou na sétima colocação.

Onde assitir?

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 18h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela CazeTV, Record e HBO Max.

