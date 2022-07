Palmeiras x Cuiabá: Abel Ferreira deve repetir time eliminado da Copa do Brasil 

Após perder para o Atlético-MG a liderança do torneio, o Alviverde paulista precisa de apenas um empate para retomar a ponta da tabela

DANIEL CARVALHO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira é o atual treinador do Palmeiras



O Palmeiras recebe o Cuiabá a partir das 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 18, no Allianz Parque, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Após perder para o Atlético-MG a liderança do torneio, o Alviverde paulista precisa de apenas um empate para retomar a ponta da tabela. Ainda sem contar com os lesionados Rony, Rafael Navarro, Jailson e Jorge, o técnico Abel Ferreira deve colocar em campo o mesmo time que foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o São Paulo. Vale lembrar que o treinador também não terá à disposição López e Merentiel, centroavantes que ainda não foram inscritos. Assim, a provável equipe palmeirense tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron. Já o Dourado, 15º colocado, tenta uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento.