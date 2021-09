Palmeiras x Flamengo será a quarta final brasileira da Copa Libertadores

Times se enfrentam no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, pela taça da temporada 2021

Palmeiras e Flamengo decidem a final da Libertadores



A final da Copa Libertadores da América 2021 está definida. Na noite desta quarta-feira, 29, o Flamengo venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0 e se garantiu na final, ao lado do Palmeiras, que empatou com o Atlético-MG nesta terça-feira por 1 a 1 e também avançou. Com uma grande rivalidade recente, o confronto Palmeiras x Flamengo tem tudo para ser uma das grandes finais do torneio continental. E por si só, o duelo já é histórico. Essa será a quarta vez que times brasileiros definem o título, sendo a terceira vez que um clube do país chega em duas finais seguidas. Em 1999 e 2000 o próprio Palmeiras conseguiu a dobradinha, tendo vencido a primeira contra o Deportivo Cali nos pênaltis e perdeu a segunda contra o Boca Juniors, também nos pênaltis.

Em 2005 e 2006, o São Paulo repetiu a façanha de chegar em duas finais. Na primeira disputou contra o Athletico-PR e venceu por 1 a 1 na ida e 4 a 0 na volta. Em 2006, o Tricolor Paulista perdeu para o Internacional por 2 a 1 na ida e empate de 2 a 2 na volta. Na edição de 2020, o Palmeiras decidiu a taça contra o Santos e venceu por 1 a 0, em jogo único. Se o retrospecto se repetir, o Flamengo pode se consagrar campeão. Já em número de finais disputadas, essa será a sétima do Palmeiras (1961/ 1968/ 1999/ 2000/ 2020 e 2021) e a terceira do Flamengo (1981/ 2019 e 2021).