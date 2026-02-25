Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Palmeiras e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan Palmeiras x Fluminense se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro



Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quarta rodada da competição.

O Palmeiras é o atual líder 7 pontos, soma duas vitórias e um empate. Fica à frente do São Paulo e do próprio Fluminense por causa do saldo de gols. A equipe de Abel Ferreira vai para o jogo vindo de uma classificação para semifinal do Campeonato Paulista.

Já o Fluminense está na terceira posição, também com sete pontos. O time de Zubeldia chega com força para o confronto, venceu por 1 a 0 o Vasco no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 21h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Globo, ge TV e Premiere.

O duelo entre Palmeiras e Fluminense é um confronto direto pela liderança no Campeonato Brasileiro e pode impactar diretamente a tabela da competição.

Palmeiras x Fluminense – Brasileirão

Data e hora: 25 de fevereiro, às 21h30 (Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)