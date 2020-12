Palmeiras x Libertad: Abel Ferreira define escalação para decisão na Libertadores

Recuperado da Covid-19, o treinador português terá poucas baixas para o jogo que vale vaga na semifinal do torneio sul-americano; confira

Cesar Greco/Ag. Palmeiras Rony deverá ser titular no Palmeiras na partida contra o Libertad



Palmeiras e Libertad começam a decidir uma vaga na semifinal da Copa Libertadores da América a partir das 21h30 (de Brasíla) desta terça-feira, 15, no Allianz Parque. Após o empate em 1 a 1 no Paraguai, o time alviverde entra em campo podendo até empatar sem gols para garantir a classificação. Ainda assim, a busca do treinador Abel Ferreira é pela vitória. Por isso, o treinador português definiu a escalação para a decisão com uma equipe bastante ofensiva.

Recuperado da Covid-19, Abel Ferreira terá quase força máxima para o confronto contra os paraguaios. As exceções são Luiz Adriano e Patrick de Paula, que estão em recuperação de lesões musculares e não devem ter condição de jogo. Além da dupla, Lucas Lima (suspenso) e Felipe Melo (cirurgia) são baixas consideráveis. Ainda assim, o Palmeiras promete entrar forte para a partida, já que poupou diversos titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, no último final de semana, em duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Desta forma, Abel Ferreira deve mandar a campo um Palmeiras com: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Raphael, Veiga, Gustavo Scarpa e Gabriel Veron; Rony. Vale lembrar que uma nova igualdade em 1 a 1 leva a decisão para a disputa das penalidades. Empate por dois ou mais gols dá a vaga ao Libertad.