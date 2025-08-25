Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Palmeiras x Sport: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Palmeiras x Sport: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • 25/08/2025 18h00
Arte/Jovem Pan Palmeiras x Sport Palmeiras tenta continuar na briga pelo título em casa contra o Sport

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Mauro Beting e reportagem de Pedro Marques e Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui

