Patrick de Paula é xingado por torcedores do Palmeiras em saída de festa clandestina 

Reprodução/Instagram/@pauloserdan Patrick de Paula foi flagrado em festa clandestina



O Palmeiras voltou a ter problemas com jogadores furando as restrições impostas pelo governo do Estado de São Paulo durante a pandemia do novo coronavírus. Após o caso envolvendo o meia Lucas Lima, foi a vez do volante Patrick de Paula ser flagrado deixando uma festa clandestina, no último domingo, 20, localizada no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Em vídeo divulgado por Paulo Serdan, presidente da Mancha Verde, a principal torcida organizada do time, o jogador é xingado por muitos torcedores e precisa ser escoltado por seguranças. “Você joga no Palmeiras, está de palhaçada?”, reclamou um dos presentes. O jogador não respondeu ao grupo em nenhum momento. Ele, inclusive, tentou esconder o rosto para não ser identificado no vídeo, mas, um dos integrantes da torcida organizada, puxou o capuz da blusa do jovem.

Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, a assessoria de imprensa do Verdão afirmou que irá informar qual será a punição que o atleta receberá. Vale lembrar que Patrick de Paula foi multado no último domingo por perder seis minutos da partida contra o América-MG, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, por ter entrado em campo com um brinco. Através de suas redes sociais, o meio-campista pediu desculpas. Apesar do erro, o Alviverde acabou vencendo os mineiros com gol no último minuto de Willian Bigode. Já sobre o caso envolvendo a festa clandestina, a expectativa é que Patrick, assim como Lucas Lima, seja afastado por tempo indeterminado.