Presidente do Grêmio dá declaração polêmica antes das finais contra o Palmeiras

Romildo Bolzan Junior está sendo acusado de ser ‘arrogante’ por ter dado uma declaração ‘picante’ antes das decisões da Copa do Brasil

Reprodução/Grêmio Romildo Bolzan Junior é o atual mandatário do Grêmio



O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Junior, causou polêmica ao fazer uma declaração sobre as finais da Copa do Brasil, diante do Palmeiras, marcadas para 28 de fevereiro, em Porto Alegre, e 7 de março, no Allianz Parque, em São Paulo. Em recado aos torcedores do Tricolor, o mandatário não titubeou e disse que “tem certeza” que a taça ficará nas mãos do time gaúcho. “Eu tenho certeza que vamos ganhar a Copa do Brasil. Eu tenho muita segurança, muita certeza porque estou vendo o ambiente no nosso grupo de futebol. Eu estou vendo a vontade dos jogadores e da comissão técnica. E quem pensa que os jogos do Grêmio nesta reta final de Campeonato Brasileiro serão iguais aos das finais da Copa do Brasil, não serão”, disse.

Ao longo do programa “Esporte em Discussão” desta sexta-feira, 19, o comentarista Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, rebateu Romildo. “Senhor presidente, eu também tenho certeza. A minha certeza é que o Grêmio será vice-campeão da Copa do Brasil. Certo? O Palmeiras é favorito! O atual momento do Grêmio não é legal!”, disse.

