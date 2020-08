Presidente do Palmeiras confirma interesse em Soteldo: ‘Quem não quer?’

Maurício Galiotte também falou sobre a possibilidade de Dudu voltar ao clube no ano que vem

Reprodução Maurício Galiotte é o atual presidente do Palmeiras



Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, admitiu o interesse do clube alviverde em Yeferson Soteldo, um dos destaques do atual time do Santos. Em entrevista ao Fox Sports, na noite da última segunda-feira, 10, no entanto, o mandatário do Verdão desconversou sobre uma possível negociação e afirmou que não fará contratações bombásticas após a conquista do Campeonato Paulista. “Quem não quer o Soteldo? Todo mundo quer o Soteldo. É um grande jogador, mas ele pertence ao Santos Futebol Clube. Nós temos nosso elenco, e o Soteldo é jogador do Santos. É um grande jogador. Você me pergunta se eu gostaria de ter o Soteldo um dia com a camisa do Palmeiras? Gostaria”, respondeu Galiotte.

Em grave situação financeira, o Santos teme perder Soteldo devido aos atrasos nos pagamentos – alguns jogadores, como Everson e Sasha, foram à Justiça pedir a rescisão contratual com o clube por este motivo. Além disso, o venezuelano quase deixou a Vila Belmiro no começo da temporada após proposta do Atlético-MG, agora comandado por Jorge Sampaoli.

Enquanto isso, Galiotte adotou um discurso cauteloso ao falar sobre novas aquisições e voltou a falar sobre a qualidade do elenco palmeirense para a disputa do Campeonato Brasileiro. “Temos um elenco muito qualificado, bons jogadores. Lembrando que muitos dos que estão conosco são campeões brasileiros, tivemos a saída do Dudu por uma série de circunstâncias. Para este ano, tínhamos desenhado uma estratégia diferente, de usar a base, o Palmeiras tem hoje no elenco dez jogadores da base, dentre os 30 do elenco. Isto desenhamos no fim do ano, com contratações pontuais. O Viña e o Rony e muitos estão compondo o elenco. Acreditamos no nosso potencial. Situações específicas, pontuais podem existir? Claro que podem. Não vamos dizer que não vamos trazer ninguém. Mas serão casos isolados, específicos. O elenco para o Brasileiro a princípio é esse”, disse o mandatário do Palmeiras.

Na conversa, Galiotte também falou sobre o desejo de contar com Dudu no ano que vem – o atacante foi emprestado ao Al-Duhail, do Qatar, até julho de 2021 por 7 milhões de euros (R$ 42,2 milhões) e pode ser contratado em definitivo por mais 6 milhões de euros (R$ 36,2 milhões). “Ele vai ter um pedaço do prêmio (do Paulistão), vai ter medalha e ele disse que quer encerrar carreira no Palmeiras. Eu brinquei (com a volta). Obviamente que o clube tem opção de compra dos outros 40% (dos direitos), mas a gente espera que eles não o façam e que ele possa voltar ao Palmeiras.