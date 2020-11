Presidente do Palmeiras garante retorno de Dudu: ‘Voltará em algum momento’

Mandatário do Verdão também falou sobre a possibilidade de contratar mais jogadores para reforçar o elenco; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação/MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Maurício Galiotte cravou que Dudu retornará ao Palmeiras



Maurício Galiotte, presidente do Palmeiras, permanece atento no mercado da bola para tentar reforçar o elenco alviverde para o restante da temporada, que vai até o final de fevereiro devido à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Após fechar com o treinador português Abel Ferreira, o mandatário afirmou que segue de olho em peças pontuais para esta temporada – neste ano, o clube contratou apenas o lateral esquerdo Matías Viña e o atacante Rony, ambos antes da pandemia.

“O Palmeiras não deixou de estar atento ao mercado e seguirá a política adotada para essa temporada, que é a de realizar contratações pontuais, que atendam aos pré-requisitos técnicos e financeiros do clube”, disse Galiotte em entrevista ao GE, na manhã desta quarta-feira. O prazo para novas contratações, no entanto, é curto. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite que os atletas que estão atuando no futebol local sejam inscritos no Brasileirão até 20 de novembro. A janela de transferências para atletas vindos do exterior fecha antes, no dia 9 de novembro.

Por isso, um nome foi levantado na conversa: o de Dudu. Emprestado ao Al-Duhail, do Catar, o atacante é ídolo da torcida palmeirense e está emprestado ao time de Doha até a metade do ano que vem. Os árabes, no entanto, podem adquiri-lo em definitivo caso paguem mais 6 milhões de euros (na cotação atual, mais de R$ 40 milhões). Ainda assim, Galiotte assegura que o jogador retornará ao Allianz Parque em algum momento.

“Dudu é um ídolo do Palmeiras. Tenho convicção de que ele voltará a vestir nossa camisa em algum momento, mas não posso garantir quando será. Ele tem um carinho muito grande pelo Palmeiras e nós também temos por ele e pela sua família”, disse. “Conversei com o Dudu no domingo. A ligação dele conosco é muito forte, extrapola os aspectos meramente profissionais”, completou o presidente do Alviverde paulista.