Haaland é investigado pela polícia do Reino Unido e pode perder carteira de motorista; entenda

Incidente aconteceu um dia depois do atacante do Manchester City marcar cinco vezes na vitória sobre o RB Leipzig por 7 a 0

Lindsey Parnaby / AFP Erling Haaland é o artilheiro do Manchester Citi na temporada



O atacante Erling Haaland, do Manchester City, está sendo investigado pela polícia do Reino Unido após ser flagrado utilizando um celular enquanto dirigia seu Rolls-Royce Cullinan. De acordo com tablóide britânico “The Sun”, a Polícia de Grande Manchester informou que ‘está ciente’ da imagem (veja abaixo) e avisou que o caso está sendo investigado. Inicialmente, o centroavante pode receber seis pontos de penalidade e uma multa de 200 libras (R$ 1.272). No pior cenário possível, o jogador poderia até perder a carteira de motorista e ser multado em mil libras (mais de R$ 6 mil). O incidente aconteceu um dia depois de Haaland marcar cinco vezes na vitória sobre o RB Leipzig por 7 a 0, no Etihad Stadium, em confronto válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Destaque do time de Pep Guardiola, o atleta soma 42 gols e 5 assistências em 37 duelos.