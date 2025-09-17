River Plate x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan River Plate e Palmeiras se enfrentam pela Libertadores



River Plate e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h30, em jogo válido pela partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marque no YouTube.

Confira a transmissão aqui