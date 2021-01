Leila Pereira extravasa após título do Palmeiras na Libertadores: ‘Dane-se o resto’

A patrocinadora e conselheira do Verdão gravou vários vídeos após a vitória sobre o Santos, no Maracanã; assista

Reprodução Leila Pereira é patrocinadora e conselheira do Palmeiras



Conselheira e patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira extravasou após o Palmeiras bater o Santos e conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores da América, na noite deste sábado, 30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Através das redes sociais, ela postou vídeos celebrando a vitória e afirmando que o Alviverde paulista é o maior clube do país. “Vamos ser campeões! Eu falei! Vamos ser campeões das Américas. Dane-se o resto!”, disse Leila, logo após o gol de Breno Lopes, que deu a conquista ao Palmeiras. “Gente, somos campeões das Américas. Que orgulho! Que orgulha ser parceira do maior do Brasil e, agora, bicampeão das Américas. É para comemora muito. Eu não me aguento. É felicidade demais! Parabéns ao presidente Galiotte, ao elenco e à torcida maravilhosa. Vamos comemorar! Orgulho de participar desse momento histórico. Conquistamos a Glória eterna!”