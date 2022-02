Torcida do Palmeiras faz festa e se despede do time antes do Mundial de Clubes; assista 

Além das organizadas, vários ‘torcedores comuns’ marcaram presença e apoiaram a equipe de Abel Ferreira entoando cânticos, soltando rojões e exibindo suas bandeiras alviverdes

Reprodução/Jovem Pan Dezenas de torcedores do Palmeiras apoiaram o time antes do embarque para o Mundial de Clubes



Dezenas de torcedores do Palmeiras se concentraram em frente à Academia de Futebol, na manhã desta quarta-feira, 2, para se despedir do time, que embarca às 13 horas (de Brasília) para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em busca do inédito título do Mundial de Clubes – o ônibus que leva a delegação já está a caminho do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Além das organizadas, vários “torcedores comuns” marcaram presença e apoiaram a equipe de Abel Ferreira entoando cânticos, soltando rojões e exibindo suas bandeiras alviverdes. Atual campeão da Libertadores, o Verdão encara na semifinal o vencedor de Monterrey (México) e Al Ahly (Egito). Caso avance, os brasileiros podem encarar o Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa.

Veja a festa da torcida palmeirense abaixo: