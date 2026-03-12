Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Vasco x Palmeiras: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Vasco x Palmeiras: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 12/03/2026 19h00
Arte Jovem Pan Vasco x Palmeiras Estreia de Renato Gaúcho no comando do Gigante da Colina

Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Assista à transmissão

