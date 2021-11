Weverton confunde nome de Abel Ferreira e brinca: ‘Vai ficar p*** comigo’

Goleiro e ídolo do Palmeiras, Weverton protagonizou um “meme” ao errar o nome do próprio treinador, no tradicional “quiz” feito pela Conmebol antes da final da Copa Libertadores da América – a decisão contra o Flamengo acontece no próximo sábado, 27, em Montevidéu, no Uruguai. Ao ser questionado sobre como se chamava o técnico do Verdão, o arqueiro confundiu Abel Ferreira com Abel Braga, comandante com passagem por vários times brasileiros. “É verdade. Tem razão. Abel Braga. Meme. Meme certo. Abel Braga. O Abel (Ferreira) não vai ficar pu** comigo”, falou o jogador, que, apesar do equívoco, ganhou o desafio. Ele fez 21 pontos, à frente de Raphael Veiga (19), Dudu (16) e do lanterna Gustavo Gómez (12).

🤪💚🤍 Skill and reflex! Who can get to all 2⃣5⃣ questions in just 9⃣0⃣ seconds?

🤣 Does Weverton know his own manager's name? pic.twitter.com/cDwF0MU96c

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) November 25, 2021