Weverton, do Palmeiras, tatua no braço taças da tríplice coroa; confira 

Weverton foi um dos símbolos da conquista da tríplice coroa do Palmeiras na temporada 2020. Além de ter sido eleito o melhor goleiro na Libertadores da América, onde o Alviverde conquistou o bicampeonato, o arqueiro foi responsável por defesas importantes nos títulos do Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Por tudo isso, ele decidiu fazer uma tatuagem no antebraço para eternizar o melhor ano de sua carreira. Em imagens divulgadas pelo clube, Weverton fala sobre a decisão de gravar na pele o feito. “Bom, eu gosto sempre de tatuar as minhas conquistas e aquilo que é importante na minha carreira. Hoje, foi o dia de tatuar as conquistas de 2020, um ano muito importante para os palmeirenses. Agora, está registrado! Espero que venham outras conquistas para eternizar mais taças no corpo”, disse Weverton, que também tatuou na perna a medalha de ouro conquistada com a seleção brasileira olímpica na Rio-2016, além dos anéis olímpicos.

