Libertadores: Com direito a ‘gol Puskás’, Atlético-MG vence River Plate por 3 a 0 e avança à semifinal

Zaracho foi o nome do jogo com dois gols, incluindo um lindo de voleio; Hulk também marcou

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Zaracho deu voleio e marcou lindo gol para abrir o placar



O Atlético-MG venceu o River Plate por 2 a 0, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, 18, e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa Libertadores. O jogo de ida tinha terminado em 1 a 0 para o Galo (4 a 0 no agregado). O resultado coloca o time mineiro no caminho do Palmeiras na próxima fase, que eliminou o rival São Paulo. Em casa e com vantagem no placar, o Atlético-MG não se intimidou e começou o jogo com tudo. Aos seis minutos, Vargas enfiou para Hulk que invadiu a área e bateu em cima do goleiro Armani. Um minuto depois, foi Vargas quem ficou na frente do gol, mas o argentino desviou para escanteio. Aos 19 foi a vez do River Plate chegar com perigo em passe de Álvarez, mas Éverson fez linda defesa. Finalmente aos 21 minutos, Hulk cruzou na medida para Zaracho que, dentro da pequena área, deu um voleio e abriu o placar. O golaço rendeu indicações nas redes sociais ao Prêmio Puskás, que premia os gols mais bonitos do ano.

Aos 33 foi a vez do próprio Hulk deixar o dele. O atacante recebeu de Savarino de frente para o gol e, com categoria, chutou por cobertura na saída de Armani e ampliou o placar. No segundo tempo, o camisa 7 fez uma grande jogada, puxou contra-ataque e ajeitou para Zaracho que chutou muito por cima do gol. Mas aos 21, o meio-campista não desperdiçou e fez o terceiro do Galo, ao se antecipar a Armani em sobra de escanteio e desviar para as redes. Nos últimos minutos, o River ainda ensaiou uma reação, com Girotti e De La Cruz, mas ambas as tentativas foram frustradas pelo goleiro Éverson.