Dani Alves se manifesta pela primeira vez após eliminação do São Paulo para o Palmeiras; confira

O lateral-direito utilizou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 18, para falar sobre a eliminação do Tricolor na Copa Libertadores da América

EFE/Nelson Almeida Daniel Alves durante derrota do São Paulo para o Palmeiras pela Copa Libertadores da América



Daniel Alves utilizou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 18, para falar pela primeira vez sobre a eliminação do São Paulo na Copa Libertadores da América, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, nas quartas de final. Além de lamentar o resultado, o lateral-direito pediu desculpas à torcida são-paulina. “Infelizmente ontem não foi o resultado esperado, sinto muito pelo trabalho que estava sendo feito e pelas pessoas que torcem por nós… Mas assim como sempre foi nossas vidas, levantaremos e continuaremos lutando por nós e pelos nossos”, escreveu em publicação feita em sua conta no Instagram.

Dani Alves foi pivô de uma polêmica no clube nas últimas semanas. Após conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, quando deixou o time paulista para defender a seleção olímpica, o veterano disparou críticas à diretoria do São Paulo, que tem uma dívida com o atleta superior a R$ 10 milhões. De volta ao Brasil após o título em solo japonês, o lateral desconversou sobre o atrito e disse estar à disposição do técnico Hernán Crespo. Em campo, no entanto, ele não teve atuações brilhantes e passou a ser alvo de críticas de mais torcedores após a desclassificação na Libertadores. Assim, ele busca recuperação no próximo domingo, quando a equipe enfrenta o Sport, fora de casa, pelo Brasileirão. Na próxima quarta-feira, 25, o adversário será o Fortaleza, no Morumbi, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil.