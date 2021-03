Abel Braga fez insinuação sobre Corinthians em jogo que tirou título do Inter:  ‘Bicho do c******’ 

Treinador do Colorado falou sobre uma possível ‘mala branca’ recebida pelos jogadores corintianos durante a partida disputada no Beira-Rio; Flamengo acabou faturando o Campeonato Brasileiro com o tropeço dos gaúchos

Reprodução Abel Braga durante entrevista coletiva no Internacional



Abel Braga, então treinador do Internacional, insinuou que o Corinthians teria ganhado uma “mala branca” do Flamengo para não perder o confronto válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2020, disputado no Beiro-Rio – o jogo terminou empatado em 0 a 0 e tirou a possibilidade do Colorado ganhar o torneio após 41 anos. Em áudio captado pela TV Globo, é possível escutar o técnico conversando com um membro da sua comissão e falando sobre o assunto.

“E como a gente perde tantos gols assim? Os filhos da p*** fazem o jogo da vida. P****! C******! Deve estar levando um bicho do c******! Meu Deus”, esbravejou Abel Braga, logo depois de perguntar ao seu colega quanto estava a partida entre Flamengo e São Paulo, no Morumbi. Como o Rubro-Negro carioca perdeu para o Tricolor paulista, o Inter precisava de apenas uma vitória para faturar a competição. O empate, então, deu o título ao Flamengo, que terminou o torneio com um ponto de vantagem sobre o Colorado.

