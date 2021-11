Pedri, do Barcelona, repete feito de Messi e vence o prêmio Golden Boy de 2021

Para ganhar a premiação, o meio-campista espanhol desbancou Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, que ficou na segunda posição com certa distância

Reprodução/Tuttosport Pedri foi eleito o jogador Golden Boy de 2021



O meio-campista Pedri, do Barcelona, é o vencedor do Golden Boy de 2021, tradicional prêmio do jornal esportivo italiano “Tuttosport”, que escolhe o melhor jogador sub-21 anualmente. Semifinalista da Eurocopa e vice-campeão da Liga das Nações com a seleção espanhola, o jovem fez uma temporada de alto nível, mesmo com o clube catalão vivendo uma crise institucional nos últimos anos. Para ganhar a premiação, Pedri desbancou Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, que ficou na segunda posição com certa distância. Desta forma, ele sucede Erling Haaland, campeão da última edição, e se torna o segundo atleta do Barça a ganhar o troféu – o primeiro foi Lionel Messi, em 2005.

Para eleger o melhor atleta sub-21 do planeta, os leitores do “Tuttosport” puderam escolher seus jogadores preferidos de uma lista de 100 nomes, com os 40 mais votados avançando para uma segunda etapa. Depois disso, restaram apenas 20 nomes, de onde saiu o ganhador, a partir da opinião de 40 jornalistas dos principais veículos de imprensa especializados em esporte na Europa. O ex-meia Anderson, então no Manchester United, em 2008, e o atacante Alexandre Pato, que defendia o Milan, em 2009, são os dois jogadores brasileiros que já ergueram o troféu. Nesta edição, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, chegou a ir para a final.

Todos vencedores do Golden Boy:

2021 – Pedri (ESP) – Barcelona

2020 – Erling Haaland (NOR) – Borussia Dortmund

2019 – João Félix (POR) – Atlético de Madrid

2018 – De Ligt (HOL) – Ajax

2017 – Mbappé (FRA) – Monaco/PSG

2016 – Renato Sanches (POR) – Benfica/Bayern de Munique

2015 – Anthony Martial (FRA) – Monaco/Manchester United

2014 – Sterling (ING) – Liverpool

2013 – Pogba (FRA) – Juventus

2012 – Isco (ESP) – Málaga

2011 – Götze (ALE) – Borussia Dortmund

2010 – Balotelli (ITA) – Internazionale/Manchester City

2009 – Alexandre Pato (BRA) – Milan

2008 – Anderson (BRA) – Manchester United

2007 – Agüero (ARG) – Atlético de Madrid

2006 – Fàbregas (ESP) – Arsenal

2005 – Messi (ARG) – Barcelona

2004 – Rooney (ING) – Everton/Manchester United

2003 – Rafael van der Vaart (HOL) – Ajax