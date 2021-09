Pedro entra no segundo tempo, faz dois e Flamengo elimina o Grêmio da Copa do Brasil

Atacante saiu do banco para decretar o placar de 6 a 0 no agregado; adversário da semifinal será o Athletico-PR

MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro foi a cara do Flamengo na vitória no Maracanã



Com o resultado de 4 a 0 do jogo de ida, o Flamengo entrou em campo com um time misto para enfrentar o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil, mas mesmo assim conseguiu a vitória por 2 a 0 e se classificou para a semifinal. Na próxima fase, o adversário será o Athletico-PR. A partida no Maracanã prometia ser polêmica por decisão do STJD em liberar torcida, no entanto, a disputa não foi quente. No primeiro tempo o Grêmio chegou apenas duas vezes, e em ambas as oportunidades finalizou mal. O Flamengo foi mais perigoso e teve boas chances com Andreas Pereira e Michael. No segundo tempo, o Grêmio assustou aos 10 minutos com finalização de Jhonata, forçando defesa de Gabriel. No entanto, quem marcou foi o time da casa. Aos 34, Pedro (que tinha acabado de entrar) abriu o placar em cobrança de pênalti. Aos 42, o mesmo Pedro voltou a marcar ao aproveitar rebote de Everton Ribeiro e deixou a vantagem dos rubro-negros ainda maior.