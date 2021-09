São Paulo perde para o Fortaleza e está eliminado da Copa do Brasil

Ronald, Henríquez e David marcaram os gols da vitória de 3 a 1 do Leão do Pici, que disputará a semifinal pela primeira vez

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Fortaleza disputará pela primeira vez a semifinal da Copa do Brasil



O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 15, ao perder por 3 a 1 para o Fortaleza, na Arena Castelão. O jogo de ida terminou 2 a 2 no Morumbi. No primeiro tempo o jogo foi bem disputado, mas com leve vantagem do Fortaleza. Aos sete minutos, Pikachu bateu cruzado e a bola passou raspando pelo travessão. Como resposta, aos 19 minutos Rigoni ficou cara a cara com o goleiro Felipe Alves e bateu para fora. Mas aos 21 minutos, Ronald chutou de fora da área, a bola passou embaixo de Volpi e morreu no fundo das redes, abrindo o placar. No segundo tempo, os donos da casa continuaram em cima e aos 20 voltaram a marcar, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento no início da jogada.

Mas aos 36 minutos, em contra-ataque rápido, Henríquez chegou ‘fuzilando’ de cabeça e ampliou o placar. Nos acréscimos, David fez o terceiro. Ainda no tempo extra, Gabriel Sara aproveitou uma sobra de bola na grande área e chutou forte, estufando a rede do goleiro Felipe Alves. O resultado de 3 a 1 coloca o Fortaleza pela primeira vez nas semifinais do torneio e enfrentará nessa fase o Atlético-MG, que venceu o Fluminense por 3 a 1 no agregado.