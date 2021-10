Pelé agradece carinho dos fãs e diz que está ‘ficando mais jovem’ ao completar 81 anos

Além do Santos, onde o ex-jogador marcou época entre as décadas de 1970, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vários outros clubes brasileiros prestaram homenagens ao Rei do Futebol

REUTERS/Lucas Jackson/26.abr.2016 Pelé foi um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos



Completando 81 anos de idade, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, viu seu nome ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Além do Santos, onde ele marcou época entre as décadas de 1970, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vários outros clubes brasileiros prestaram homenagens ao Rei do Futebol. Por isso, o tricampeão do mundo com a seleção gravou um vídeo para agradecer o carinho dos fãs. Na publicação, ele ainda brincou ao dizer que “está ficando mais jovem”, ainda que sofra com alguns problemas de saúde – no dia 30 de setembro, Pelé recebeu alta do Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo, após ficar um mês internado por causa de uma cirurgia para retirar um tumor no intestino.

“[É o] dia em que estou ficando mais jovem do que mais velho. Por isso eu tenho que agradecer, de coração, a todos vocês, desde a criancinha de zero anos até a de 200 anos, eu tenho que agradecer o carinho e a maneira que vocês me tratam, tá? Fiquem com Deus e até a próxima”, falou Pelé. “São 81 anos de vida, com muitas vitórias. E a principal delas é comemorar ao lado de vocês. Eu fiz esse vídeo para agradecer a todos pelo presente que é receber tanto amor. Muito obrigado por tudo!”, escreveu na legenda da publicação.

