Pelé exalta Neymar após goleada da seleção: ‘Fico feliz quando vejo ele jogar bola’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Lucas Figueiredo/CBF/EFE/ Ian Langsdon Pelé exaltou Neymar após vitória da seleção sobre o Peru na Copa América



Pelé, considerado o melhor jogador de todos os tempos, ficou completamente satisfeito com a atuação de Neymar na vitória da seleção brasileira sobre o Peru, na última quinta-feira, 17, pela segunda rodada da Copa América. Através das redes sociais, o Rei Do Futebol compartilhou uma antiga foto ao lado do camisa 10 do Brasil e do Paris Saint-Germain. Na legenda, o ex-jogador não escondeu sua admiração pelo jogador, que assim como ele, foi revelado pelo Santos. “Toda vez que vejo esse menino, ele está sorrindo. É impossível não sorrir de volta. É contagiante. Eu, assim como todos brasileiros, sempre fico feliz quando vejo ele jogar bola. Hoje ele deu mais um passo em direção ao meu recorde de gols pela Seleção. E eu estou na torcida para que ele chegue lá, com a mesma alegria que tenho desde que vi ele jogando pela primeira vez”, escreveu.

Neymar abriu o placar da goleada sobre os peruanos e ampliou para quatro partidas consecutiva a sequência em que marcou gols. Além disso, ele diminuiu para nove a diferença de tentos em relação a Pelé, que tem 77 e é o maior artilheiro de toda a história da Canarinho. Aos 29 anos, o astro do Paris Saint-Germain tem o caminho aberto para superar o recorde daquele que muitos consideram o melhor jogador da história, que defendeu o Brasil por três décadas e é o único jogador do planeta a ter conquistado três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970).