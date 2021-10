Pepê, ex-Flamengo e atualmente no Cuiabá, diz que ‘homossexualidade leva à condenação’

Abrindo a caixa de perguntas nos Instagram, o jogador de 23 anos foi questionado sobre ‘o que pensava sobre a homossexualidade’ e teceu comentários preconceituosos

GUSTAVO FARINACIO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Pepê (à direita), do Cuiabá, marcando Emiliano Rigoni, do São Paulo, durante partida do Brasileirão



O meia-atacante Pepê, revelado pelo Flamengo e atualmente no Cuiabá, fez comentários homofóbicos na última quinta-feira, 21, em sua conta no Instagram. Abrindo a caixa de perguntas nos “Stories”, o jogador de 23 anos foi questionado sobre “o que pensava sobre a homossexualidade”. Na resposta, o atleta disse que “leva à condenação como qualquer outro pecado se não houver arrependimento”. Nos comentários, um seguidor ainda rebateu o futebolista, afirmando que “Deus ama a todos”. Pepê, no entanto, manteve o seu discurso preconceituoso.

“Concordo que Deus é amor, mas a generalização disso nessa geração tem levado muitos ao caminho errado. Amar é falar a verdade! Não julguei, nem condenei, apenas expus conhecimento que o senhor me deu pela Sua palavra, que é a bíblia, meu manual de fé. A homossexualidade é pecado da mesma forma que adulterar ou até mesmo odiar o seu irmão também é. Pecado é pecado, e ele jamais trará vida”, continuou Pepê, um dos destaques do Cuiabá, atual nono colocado da Série A do Campeonato Brasileiro.