Philippe Coutinho pede rescisão de contrato no Vasco e pode ir para os EUA

Philippe Coutinho pediu para deixar o Vasco. O meia anda incomodado com tantas cobranças e xingamentos neste momento de crise do clube e comunicou ao técnico Fernando Diniz que está de saída. Mas não deve ficar muito tempo desempregado, pois tem sondagens do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

De acordo com o GE, que revelou o pedido de saída, o experiente meio-campista de 33 anos estava triste com ira da torcida vascaína, mesmo ciente de estar realizando uma temporada abaixo do esperado.

Diniz tentou demovê-lo da ideia, mas ouviu que a decisão é “irreversível.” A diretoria também não estava preparada para perder o seu maestro e agora negocia como serão os termos da rescisão amigável.

Fazendo um ano com péssimos números, na zona de rebaixamento do Brasileirão e nas semifinais do Estadual com sofrimento, após superar o volta Redonda somente nos pênaltis aos buscar o empate na fase final, o Vasco vem sendo vaiado em todos os jogos.

E as cobranças respingaram em Coutinho, substituído nas quartas do Carioca sob enorme ofensa no sábado à noite, o que para ele acabou se tornando a gota d’água.

Coutinho chegou para ser ‘o cara’ do Vasco em 2025. Apesar de a equipe não ter sido brilhando, acabou se destacando mais com ele em campo, com 22 vitórias e 13 empates em 56 jogos, um aproveitamento de 47%. Sem o camisa 10, o time ganhou apenas um de 15 jogos, sendo sete derrotas, e somente 22% dos pontos somados.

Mesmo com o Vasco cambaleante na atual temporada, o armador participou de quatro gols nos sete jogos realizados. Torcedores, contudo, estavam bravos com o astro por vê-lo “desinteressado” em campo e muitos aceitaram numa boa o pedido de rescisão.

