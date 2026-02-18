Ancelotti até 2030: planejamento estratégico ou precipitação da CBF?
Estender o vínculo por mais quatro anos antes mesmo da Copa de 2026 (que está prestes a começar) levanta algumas dúvidas legítimas
O assunto é a provável renovação contratual de Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030.
O nome do italiano, sem dúvida, é excelente — sua contratação gerou uma recepção quase unânime de aprovação, e com razão.
Ancelotti trouxe estabilidade, credibilidade e um futebol mais organizado à equipe.
No entanto, estender o vínculo por mais quatro anos antes mesmo da Copa de 2026 (que está prestes a começar) levanta algumas dúvidas legítimas.
A intenção da CBF pode ser vista de diferentes formas: planejamento de longo prazo, comodismo ou, na minha opinião, uma dose maior de precipitação.
Prefiro não me alongar em polêmicas desnecessárias, mas acho importante abrir essa discussão. Na minha visão, o mais sensato seria aguardar o desempenho no Mundial que se aproxima.
Se o Brasil chegar às semifinais ou à final, a renovação viria de forma natural: Ancelotti seria o herói incontestável, com direito a aumento salarial e a CBF colhendo frutos em patrocínios e imagem positiva.
Por outro lado, caso o resultado não seja o esperado, a confederação poderia optar por não renovar — ou, pelo menos, negociar uma saída com multa bem menor do que em um contrato longo.
Assinar agora transfere todo o risco para a CBF: se der certo, “acertaram em cheio”; se não der, “mais uma decisão questionável da entidade”.
A CBF costuma propagar uma gestão mais corporativa e profissional. Nesse contexto, renovar antes de um balanço crítico como a Copa do Mundo não parece fazer muito sentido.
O ideal seria: performance primeiro no Mundial, e depois, se o ciclo justificar, acerto para mais quatro anos.
Vale lembrar que nenhuma seleção de peso renovou o contrato de seu treinador até 2030 antes do próximo Mundial.
Essa extensão longa, antes do primeiro grande teste de Ancelotti com a amarelinha, abre espaço para questionamentos.
É parecido com renovar um CEO antes de fechar um balanço anual decisivo: se o resultado for ruim, o custo de saída explode.
Pode até ser que essa movimentação tenha um viés maior de marketing e imagem do que de planejamento frio e calculado.
E você, o que acha?
