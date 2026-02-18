Ancelotti até 2030: planejamento estratégico ou precipitação da CBF?

Estender o vínculo por mais quatro anos antes mesmo da Copa de 2026 (que está prestes a começar) levanta algumas dúvidas legítimas

O assunto é a provável renovação contratual de Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030.

O nome do italiano, sem dúvida, é excelente — sua contratação gerou uma recepção quase unânime de aprovação, e com razão.

Ancelotti trouxe estabilidade, credibilidade e um futebol mais organizado à equipe.

No entanto, estender o vínculo por mais quatro anos antes mesmo da Copa de 2026 (que está prestes a começar) levanta algumas dúvidas legítimas.

A intenção da CBF pode ser vista de diferentes formas: planejamento de longo prazo, comodismo ou, na minha opinião, uma dose maior de precipitação.

Prefiro não me alongar em polêmicas desnecessárias, mas acho importante abrir essa discussão. Na minha visão, o mais sensato seria aguardar o desempenho no Mundial que se aproxima.

Se o Brasil chegar às semifinais ou à final, a renovação viria de forma natural: Ancelotti seria o herói incontestável, com direito a aumento salarial e a CBF colhendo frutos em patrocínios e imagem positiva.

Por outro lado, caso o resultado não seja o esperado, a confederação poderia optar por não renovar — ou, pelo menos, negociar uma saída com multa bem menor do que em um contrato longo.

Assinar agora transfere todo o risco para a CBF: se der certo, “acertaram em cheio”; se não der, “mais uma decisão questionável da entidade”.

A CBF costuma propagar uma gestão mais corporativa e profissional. Nesse contexto, renovar antes de um balanço crítico como a Copa do Mundo não parece fazer muito sentido.

O ideal seria: performance primeiro no Mundial, e depois, se o ciclo justificar, acerto para mais quatro anos.

Vale lembrar que nenhuma seleção de peso renovou o contrato de seu treinador até 2030 antes do próximo Mundial.

Essa extensão longa, antes do primeiro grande teste de Ancelotti com a amarelinha, abre espaço para questionamentos.

É parecido com renovar um CEO antes de fechar um balanço anual decisivo: se o resultado for ruim, o custo de saída explode.

Pode até ser que essa movimentação tenha um viés maior de marketing e imagem do que de planejamento frio e calculado.

E você, o que acha?

