Pia Sundhage convoca seleção brasileira para amistosos contra Noruega e Itália; veja a lista

A seleção brasileira feminina irá enfrentar Noruega e Itália na Data Fifa de outubro



A treinador Pia Sudhage anunciou nesta quinta-feira, 22, a lista de jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira feminina na Data Fifa de outubro. Antes de divulgar a relação para a imprensa, a técnica sueca confirmou que o Brasil irá medir forças com a Noruega, em Oslo, no dia 7 de outubro. Três dias depois, as brasileiras enfrentam a Itália, em Genova, dando sequência na preparação para a Copa do Mundo de 2023. Como já era esperado, o Corinthians foi o principal destaque na convocação, com cinco representantes: Letícia, Tarciane, Tamires, Jaqueline e Adriana. O Internacional, que está enfrentando as corintianas nas finais do Brasileirão, teve duas jogadoras lembradas: as meio-campistas Duda Sampaio e Milene. Ainda se recuperando de uma grave lesão, Marta mais uma vez não foi chamada por Pia. Campeã da Copa América em julho, a seleção soma oito vitórias seguidas, sendo as últimas duas contra a África do Sul.

Convocadas para a Data Fifa de outubro: