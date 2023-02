Ramon Menezes não descarta assumir a seleção brasileira interinamente: ‘Sou funcionário da CBF’

Treinador foi campeão do Sul-Americano sub-20 e está disposto a ficar com a vaga de Tite de maneira provisória

Treinador da seleção brasileira sub-20 e campeão do Sul-Americano da categoria no último domingo, 12, Ramon Menezes não descartou a possibilidade de treinar a equipe nacional principal de forma interina. Ao conversar com a imprensa nesta terça-feira, 14, o técnico foi direto ao ser perguntado sobre o tema. “Sou funcionário da CBF”, disse o comandante, ao desembarcar no Rio de Janeiro. Questionado se já conversou sobre o assunto com Ednaldo Rodrigues, o presidente da entidade, Ramon negou. “É uma honra e um privilégio representar a seleção brasileira… Mas diretamente não (conversei com presidente). Até porque estava muito focado lá. Antes, ele nos parabenizou pela classificação depois do jogo contra o Paraguai, quando a gente conseguiu a vaga para a Indonésia. Mandando até recado para os atletas também, para todo o estafe, a comissão técnica. E volto a falar, é uma honra, um privilégio sempre vestir a camisa da seleção brasileira. Eu sou funcionário da CBF”, continuou.

A CBF está em busca de um treinador estrangeiro e experiente para assumir a vaga de Tite, que deixou o cargo após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Segundo o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, está perto de fechar com a seleção brasileira – ele assumiria apenas em junho. Em nota oficial, entretanto, a entidade brasileira negou qualquer acerto com o comandante madrileno. Além disso, o técnico também afirmou que não conversou com Ednaldo Rodrigues e seus dirigentes. Além dele, Zinédine Zidade, José Mourinho, Pep Guardiola e Jorge Jesus já foram especulados como nomes que podem acertar com a Canarinho. O Brasil, vale lembrar, volta a campo no mês que vem, na Data Fifa de março. Até o momento, os adversários não foram conhecidos.