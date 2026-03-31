Por que o domínio da Seleção Brasileira sobre as rivais diminuiu tanto? Entenda

Comentaristas da Jovem Pan debatem o fim da hegemonia brasileira, o impacto da evolução tática europeia e como o ‘complexo de cinco estrelas’ cega o torcedor para a realidade atual

Marcelo Cortes/Fotoarena/Estadão Conteúdo RJ - BRASIL/CHILE - ESPORTES - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 04 de setembro, 2025. Rio de Janeiro (RJ), 04/09/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo, - Carlo Ancelotti , durante partida Brasil x Chile. O Maracanã recebe nesta quinta (4) à noite o último jogo do ano da seleção brasileira de futebol masculina no país, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Em partida realizada no estádio do Maracana, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, 04 de setembro de 2025. 04/09/2025



O futebol brasileiro atravessa um de seus ciclos mais conturbados. Com eliminações sucessivas para seleções europeias em Copas do Mundo e um aproveitamento que mascara a realidade em amistosos, a pergunta que fica é: o que aconteceu com a “potência dominante”? Para os comentaristas da Jovem Pan, Mauro César Pereira e Bruno, a resposta passa por uma mistura de soberba brasileira e uma evolução sem precedentes dos adversários.

Para Mauro César Pereira, grande parte do pessimismo — ou da surpresa negativa — do torcedor vem de uma narrativa alimentada pela imprensa, que ele define como “Pachequismo” (o patriotismo acrítico). “O torcedor é iludido por uma imprensa do ‘oba-oba’. Fala-se muito em hexa e pouco de forma fria. O Brasil não é dominante como era antes”, afirma Mauro.

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