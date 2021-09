Prefeitura de Belo Horizonte confirma volta de torcida aos estádios

Em portaria assinada pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado, há regras novas para a liberação, algo que já havia sido anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil

Foto: FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Aglomeração da torcida do Atlético-MG no Mineirão em partida diante do River Plate, pela Libertadores



A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou nesta quarta-feira, 15, que vai liberar a presença de torcedores nos estádios. Em portaria assinada pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado, há regras novas para a liberação, algo que já havia sido anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil. A partir de agora, os administradores dos estádios poderão liberar apenas 30% da sua capacidade de público. Além disso, foram criadas regras específicas para evitar aglomerações no entorno das arenas, horas antes de cada partida. A data exata do retorno do público, porém, ainda não foi especificada.

“Todos os portões do estádio que derem acesso aos setores comercializados devem estar disponíveis para entrada e saída dos torcedores e devem ser fechados uma hora antes da partida”, registrou a portaria 0458/2021. “A venda de alimentos e bebidas será realizada exclusivamente nos bares ou balcões”, completou. As medidas, desta forma, tentam evitar as cenas dos duelos Atlético-MG x River Plate, pela Copa Libertadores, e Cruzeiro x Confiança, pela Série B do Campeonato Brasileiro, onde aglomerações foram registradas nos arredores do Mineirão. Nas ocasiões, vídeos mostraram centenas de torcedores sem máscara, ingerindo bebidas alcoólicas.

Na nova portaria da autoridade mineira, as regras de exigência de testes negativos ou vacinação seguem vigentes. O torcedor que quiser comparecer aos jogos em Belo Horizonte precisará apresentar teste PCR negativo para o novo coronavírus, realizado até 72 horas do início da partida. Ou comprovante de vacinação. Os ingressos continuam nominais e precisam ser acompanhados de documento de identificação.