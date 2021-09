Prefeitura do Rio aprova Flamengo x Grêmio com público e libera torcida do Vasco

Apesar das câmeras flagrarem pontos de aglomeração e torcedores usando a máscara incorretamente, Eduardo Paes disse que não foi registrado infrações no evento-teste; Gigante da Colina depende de Conselho Técnico para contar com público em São Januário

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Flamengo marcou presença no Maracanã em partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil



Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) afirmou nesta sexta-feira, 17, que aprovou a forma como o público se comportou no Maracanã na partida entre Flamengo e Grêmio, realizada na última quarta-feira, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Apesar das câmeras flagrarem pontos de aglomeração e torcedores usando a máscara incorretamente, o mandatário disse que não foi registrado infrações no evento-teste. Ao todo, 6.446 mil pessoas compareceram ao estádio para acompanhar o jogo – a Prefeitura havia autorizado 24.783 torcedores.

“Eu tive garantias pessoais do presidente Landim de que isso seria tratado como prioridade máxima e com muita organização pelo Clube de Regatas do Flamengo, foi isso que a gente viu. Total respeito e diálogo com a Secretaria de Saúde, a busca permanente de atender todas as exigências, que não são simples. Que tornam para o clube realizar o jogo bem mais caro, na hora que exige teste, tem que botar mais gente, todas as determinações da Secretaria de Saúde encarecem o evento e não tivemos do Flamengo nenhum gesto para tentar burlar uma regra para tentar economizar, pelo contrário. Isso mostra que a gente pode ir avançando nisso, realizar outros jogos. Se Deus quiser vamos ter muitos jogos do Flamengo a partir de agora de novo no Maracanã”, disse Eduardo Paes, em entrevista coletiva.

A Prefeitura do Rio de Janeiro também autorizou a presença de público no duelo entre Vasco e Cruzeiro, em São Januário, marcado para este domingo, 19, pela 25ª rodada da Série B. A informação foi confirmada pelo secretario de Saúde do Estado, Daniel Soranz, na mesma coletiva. “Teremos outros eventos-teste na cidade. Tem o Vasco, que foi liberado hoje. Protocolou ontem mas foi liberado hoje”, disse. Apesar disso, ainda não está confirmada a venda de ingresso para os vascaínos. Isso porque, na tarde desta sexta, o tema será discutido no Conselho Técnico da Série B na CBF, onde os clubes da Segunda Divisão irão discutir sobre as condições para o retorno dos torcedores aos estádios da competição.