Vampeta revela que Tite não aprova comportamento de Gabigol: ‘Só é convocado por causa da opinião pública’

Gabriel Barbosa voltou a se envolver em uma polêmica, na noite da última quarta-feira, 15, ao discutir com o treinador Luiz Felipe Scolari durante a vitória do Flamengo sobre o Grêmio, no Maracanã, em partida válida pela Copa do Brasil. Nos programas da imprensa esportiva e também nas redes sociais, o atacante foi criticado por sua atitude explosiva. A rejeição à maneira como Gabigol se comporta, no entanto, não fica somente entre os torcedores e a mídia. De acordo com o comentarista Vampeta, do Grupo Jovem Pan, o técnico Tite, da seleção brasileira, não cai nas graças do jogador do Rubro-Negro carioca.

Durante o programa “Canelada”, o Velho Vamp contou bastidores da Amarelinha e disse que Tite só está convocando Gabriel para as partidas da seleção por da opinião pública. “Eu tenho absoluta certeza porque sou do meio da bola, sei dos bastidores. O Gabigol só é convocado pelo Tite por causa da opinião pública. Pelo Tite, o Gabriel ficava bem longe da seleção. A informação é certeira: O Tite falou que ele é pior jogador com quem já trabalhou como pessoa. O Tite falou isso para a minha fonte!”, revelou.

Reserva na Copa América, Gabriel Barbosa foi titular nas duas partidas realizadas pelas seleção brasileira na última Data Fifa – vitórias sobre o Chile, em Santiago, e Peru, na Arena Pernambuco. O atacante, no entanto, teve atuações apagadas e não participou de nenhum gol. Ainda assim, a expectativa é o jogador volte a fazer parte da lista de Tite para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. No próximo dia 24, o treinador irá convocador os atletas para as partidas contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, todas marcadas para a primeira quinzena de outubro.

