Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza 100% de público nos estádios

Dhavid Normando/Futura Press/Estadão Conteúdo - 15/09/2021 Torcida do Flamengo durante a partida entre Flamengo e Grêmio, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil no Estádio Maracanã



A prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto, na manhã desta quarta-feira, 27, liberando a lotação máxima de 100% do público nos estádios, ginásios e complexos esportivos da cidade. Na decisão, assinada por Eduardo Paes (PSD) e que passa a vigorar a partir de hoje, o poder autoriza “competições esportivas com a presença de público, com esquema vacinal completo ou teste de antígeno ou PCR nas ultimas 48h”. No texto, é considerado esquema vacinal completo pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da dose de reforço, e pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose da vacina. O uso obrigatório de máscara dentro das arenas continua sendo obrigatório.

Como o decreto passa a valer a partir desta quarta-feira, a partida entre Flamengo e Athletico-PR, marcada para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil, poderia ter lotação máxima. Por questão de logística, entretanto, o Rubro-Negro deverá contar com apenas 50% do público, o que é autorizado desde setembro. O Vasco, por sua vez, contará com as arquibancadas cheias em São Januário já na próxima sexta-feira, 29, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fluminense, no entanto, conseguirão aproveitar o decreto somente na semana que vem.