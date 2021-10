Palmeiras adverte Luiz Adriano por gesto de silêncio em comemoração 

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 27, na Academia de Futebol, os diretores palmeirenses conversaram com o jogador, mas prefeririam não multá-lo

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano fez gesto de silêncio para a torcida do Palmeiras na comemoração do gol contra o Sport



A diretoria do Palmeiras decidiu advertir o atacante Luiz Adriano por ter feito um gesto de silêncio após o gol marcado na vitória diante do Sport, na última segunda-feira, 25, em partida disputada no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o centroavante empatou o confronto diante do Leão e pediu para a torcida ficar quieta na comemoração. Em reunião realizada nesta quarta-feira, 27, na Academia de Futebol, os diretores palmeirenses conversaram com o jogador, mas prefeririam não multá-lo. A ideia da cúpula é que o incidente não se repita. A informação foi apurada pela reportagem do site da Jovem Pan.

Criticado pela torcida devido ao mau desempenho nesta temporada, Luiz Adriano já havia discutido com um torcedor na derrota para o RB Bragantino, no dia 9 de outubro, no Allianz Parque. No retorno do time à sua casa, no triunfo sobre o Internacional, a torcida preferiu não cantar o nome do atleta antes da partida. Apesar do clima ruim, Abel Ferreira tratou de exaltar o apoio do torcedor em entrevista coletiva após a vitória sobre o Sport. Vale lembrar que, com o resultado, o Alviverde paulista pulou para a segunda colocação do Brasileirão.

“Eu disse que essa torcida ganhava jogos, que ajuda o treinador. É um sossego para mim estar ali em campo, porque já sei que meus jogadores vão entregar tudo, a torcida cobra. Hoje a torcida teve um ótimo comportamento. Diziam que era chata, a torcida do amendoim, que aquilo, que isso, mas até agora só tenho coisas boas para dizer. Agradecer, de coração, o apoio. No momento em que sofremos o gol, apoiou. A torcida foi determinante para ganharmos o jogo. Eu tinha certeza de que eles iriam nos empurrar. Nos ajudou para darmos o nosso melhor para levarmos os três pontos, que era justo”, disse Abel Ferreira.