Premier League e Tottenham condenam racismo contra Richarlison em Brasil x Tunísia 

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Richarlison foi alvo de racismo em Brasil x Tunísia



Alvo de racismo na vitória do Brasil sobre a Tunísia, na última terça-feira, 27, o atacante Richarlison recebeu apoio do Tottenham, seu atual clube, e da Premier League, órgão que administra o Campeonato Inglês. Através das redes sociais, os Spurs afirmaram estar “revoltados” com a atitude de um torcedor tunisiano, que atirou uma banana em direção ao “Pombo” enquanto ele comemorava seu gol no Parque dos Príncipes, em Paris, na França. “Estamos revoltados com o abuso racista de Richarlison no jogo de ontem à noite entre Brasil e Tunísia. Isso não tem lugar no futebol, ou em qualquer lugar. Estamos com você, Richy”, declarou a equipe londrina. A entidade que rege o futebol local, por sua vez, condenou o ato preconceituoso. “A Premier League condena todas as formas de discriminação. O abuso abominável a Richarlison é inaceitável e ninguém deveria ter que enfrentá-lo. O racismo não tem lugar no futebol ou na sociedade”, disse.

Logo após a partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que iria tomar medidas legais para encontrar o infrator. Através do Twitter, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues também se pronunciou. “Mais uma vez, venho publicamente manifestar o meu repúdio. Desta vez, vi com os meus próprios olhos. Isso nos choca. É preciso lembrar sempre que somos todos iguais, independente da cor, raça ou religião. O combate ao racismo não é uma causa, mas uma mudança fundamental para varrer esse tipo de crime do planeta. Eu insisto em dizer que as punições precisam ser mais severas”, disse o cartola, que esteve no estádio em Paris. Alvo em campo, Richarlison cobrou em suas redes sociais ações contra esses casos. “Enquanto ficarem de “blá blá blá” e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão!”.