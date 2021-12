Quais são os jogadores do Atlético-MG que podem ser emprestados após a tríplice coroa?

Presidente do Galo, Sérgio Coelho admitiu, neste domingo, 26, que alguns jogadores do elenco devem ser cedidos

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Hyoran, do Atlético-MG deve ser emprestado



Presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho admitiu, neste domingo, 26, que alguns jogadores do elenco campeão da tríplice coroa (Mineiro, Brasileiro e Copa do Brasil) devem ser emprestados. Em entrevista à Rádio 98 FM, o mandatário revelou que já conversou com Marcus Salum, que cuida do futebol do América-MG, sobre possíveis negociações. Apesar de não revelar os nomes dos atletas que devem sair, Hyoran, Nathan e Dylan Borrero são os mais cotados a deixar o plantel liderado por Cuca. Além do trio, o meio-campista equatoriano Alan Franco já foi cedido ao Charlote FC, que disputa a MLS, a primeira divisão dos Estados Unidos.

“Conversei com o Salum no início desta semana, mas foi até uma questão particular e saiu esse assunto (de possibilidade de empréstimo). Falei com ele para esperarmos o Rodrigo Caetano voltar para a gente bater um papo e ver o que pode ser feito”, disse o presidente do Atlético-MG. “O pessoal do América, o Alencar, Marcus Salum, são nosso amigos. Pessoas que gosto muito. Se tivermos algum jogador, no nosso elenco, que possa ser emprestado ao América, assim faremos com muito prazer. Por dois motivos: o jogador já está em Belo Horizonte, é mais fácil, desde que ele tenha interesse, o América e o Atlético. O América é uma grande vitrine, está crescendo, pode valorizar nosso patrimônio”, completou Sergio Coelho.