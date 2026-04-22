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Qual time fez mais pontos na história do Brasileirão com 20 times?

Uma análise completa da campanha recordista na era dos pontos corridos e um comparativo com outras grandes performances do campeonato

  • Por Jovem Pan
  • 22/04/2026 03h23
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Nayra Halm/Estadão Conteúdo Gabigaol A busca pelo título exige consistência, força e, acima de tudo, uma grande somatória de pontos ao longo de 38 rodadas

Desde a implementação do sistema de pontos corridos com 20 times em 2006, o Campeonato Brasileiro se consolidou como uma das ligas mais disputadas do mundo. A busca pelo título exige consistência, força e, acima de tudo, uma grande somatória de pontos ao longo de 38 rodadas. A pergunta sobre qual time fez mais pontos na história do Brasileirão de pontos corridos com 20 times tem uma resposta clara e um nome que marcou época: o Flamengo de 2019. Este artigo detalha a campanha recordista, compara-a com outras performances notáveis e analisa os fatores que levaram a esse feito histórico.

O recorde de pontos: Flamengo de 2019

A campanha que detém o recorde de maior pontuação na história do Brasileirão com 20 clubes pertence ao Clube de Regatas do Flamengo, que alcançou a marca de 90 pontos em 2019. Sob o comando do técnico português Jorge Jesus, a equipe rubro-negra não apenas conquistou o título, mas o fez de maneira avassaladora, quebrando múltiplos recordes e apresentando um futebol que encantou o país.

Os números da campanha ilustram a dominância do time:

  • Pontuação total: 90 pontos
  • Aproveitamento: 78,9%
  • Vitórias: 28
  • Empates: 6
  • Derrotas: 4
  • Gols marcados: 86 (melhor ataque da história do formato)
  • Gols sofridos: 37
  • Saldo de gols: +49

A equipe contava com um elenco estrelado, liderado por uma dupla de ataque histórica formada por Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro do campeonato com 25 gols, e Bruno Henrique, eleito o craque da competição. O meio-campo, com a criatividade de Giorgian de Arrascaeta e Everton Ribeiro, foi o motor de um time que se destacou pela intensidade e vocação ofensiva.

Comparativo com outras grandes campanhas

Embora o Flamengo de 2019 seja o detentor do recorde, outros times também realizaram campanhas memoráveis, com pontuações que os colocam no panteão dos grandes campeões da era dos pontos corridos. Analisar essas equipes ajuda a dimensionar a magnitude do feito rubro-negro.

As maiores pontuações do Brasileirão com 20 times (desde 2006):
1. Flamengo (2019): 90 pontos
2. Atlético-MG (2021): 84 pontos
3. Palmeiras (2022): 81 pontos
4. Corinthians (2015): 81 pontos
5. Cruzeiro (2014): 80 pontos
6. Palmeiras (2016): 80 pontos
7. Palmeiras (2018): 80 pontos

O Atlético-MG de 2021, comandado por Cuca e liderado por Hulk, foi outra força dominante, conquistando o título com 84 pontos e uma defesa sólida. O Corinthians de 2015, sob a batuta de Tite, é lembrado por seu jogo coletivo e consistente, que lhe rendeu 81 pontos. O Palmeiras também figura na lista com três campanhas de 80 ou mais pontos, demonstrando sua força na última década.

Fatores da dominância e outros recordes

A campanha do Flamengo em 2019 foi histórica não apenas pela pontuação, mas pela forma como foi construída. Alguns fatores foram determinantes para o sucesso e a quebra de recordes.

  • Impacto tático de Jorge Jesus: O treinador português implementou um estilo de jogo agressivo, com marcação pressão na saída de bola adversária, linhas altas e uma transição ofensiva veloz, algo pouco comum no futebol brasileiro até então.
  • Desempenho individual decisivo: Além da dupla Gabigol e Bruno Henrique, jogadores como Arrascaeta (líder em assistências), Gerson e Willian Arão dominaram o meio-campo, enquanto a experiência de Filipe Luís e Rafinha solidificou a defesa.
  • Recordes complementares: Além da maior pontuação, o time de 2019 estabeleceu outras marcas importantes na história do campeonato, como o melhor ataque (86 gols) e a maior sequência invicta em uma mesma edição (24 jogos).

A combinação de uma proposta tática inovadora, um elenco com talento individual acima da média e uma mentalidade vencedora resultou na campanha mais impressionante da era moderna do Campeonato Brasileiro.

O recorde de 90 pontos estabelecido pelo Flamengo em 2019 permanece como o maior marco da história do Campeonato Brasileiro no formato de 20 times. A análise de seus números, quando comparada a outras grandes equipes campeãs como o Atlético-MG de 2021 e o Corinthians de 2015, evidencia a natureza excepcional daquela temporada. A campanha não só garantiu o título, mas redefiniu o paradigma de excelência e dominância na principal competição do futebol nacional.

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