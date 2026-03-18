Quartas da Champions terá confronto entre Real e Bayern; veja quem avançou

Outro classificado, o Barcelona atropelou o Newcastle com um sonoro 7 a 2 no Camp Nou

Alexandra BEIER / AFP o Bayern de Munique goleou novamente a Atalanta



A tarde de Champions desta quarta-feira (18) definiu as chaves para as quartas de final da mais importante competição da Europa. Liverpool, Bayern de Munique, Barcelona e Atlético de Madrid avançaram com as partidas de hoje.

O PSG jogará a próxima fase contra o Liverpool. O Real Madrid enfrenta o Bayern de Munique; já o Barcelona faz um clássico espanhol contra o Atlético de Madrid. Sporting e Arsenal fecham a tabela das quartas.

Veja como foram os jogos:

Bayern de Munique 4 x 0 Atalanta

Em um confronto praticamente decidido pela vitória por 6 a 1 no jogo de ida, o Bayern de Munique goleou novamente a Atalanta, desta vez por 4 a 1, na Allianz Arena, com dois gols de Harry Kane.

O atacante inglês, que não jogou na ida em Bergamo devido a uma lesão, abriu o placar cobrando pênalti aos 26 minutos e depois marcou um belo gol no segundo tempo (54′). Lennart Karl (56′) e Luis Díaz (70′) completaram a vitória do time bávaro em um jogo com poucas chances de gol. Lazar Samardzic (85′) descontou nos minutos finais para a Atalanta.

O Bayern continua avançando na tentativa de conquistar uma tríplice coroa nesta temporada, já que se classificou para a semifinal da Copa da Alemanha, fase em que irá enfrentar o Bayer Leverkusen, e lidera com folga o Campeonato Alemão, com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund.

Nesta quarta-feira, Kane abriu o placar com um pênalti, que foi defendido na primeira tentativa por Marco Sportiello, mas o árbitro mandou voltar porque o goleiro da Atalanta havia se adiantado e o astro inglês não desperdiçou a segunda chance.

Kane acertou um belo chute no ângulo e marcou um golaço, o 50º de sua carreira na Champions e o décimo nesta edição, da qual é o vice-artilheiro, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (13 gols), do Real Madrid.

Enquanto os torcedores alemães ainda comemoravam, o Bayern marcou o terceiro, em um contra-ataque finalizado com sucesso por Karl, de 18 anos, que ainda deu a assistência para Díaz marcar o quarto. Samardzic diminuiu para a Atalanta na reta final, fechando o placar agregado em 10 a 2 para o time de Munique.

Tottenham 3 x 2 Atlético de Madrid

Apesar de ter sofrido uma derrota por 3 a 2 para o Tottenham, o Atlético de Madrid também garantiu, ainda assim, sua classificação para as quartas de final.

Após conquistar uma vitória contundente por 5 a 2 no duelo de ida, desta vez os ‘colchoneros’ tiveram dificuldades contra os ‘Spurs’, que abriram o placar por meio de Randal Kolo Muani (29′), antes de Julián Álvarez empatar a partida (47′).

Dois gols de Xavi Simons (52′ e 90′, de pênalti) deram o triunfo ao Tottenham, apesar de um gol de David Hancko (75′), uma cabeçada após uma cobrança de escanteio de Álvarez.

Após o susto com o gol de Lookman que foi anulado por impedimento, o time inglês começou a atacar com mais fluidez e as chances continuaram surgindo.

Até que o placar saiu do zero com uma jogada 100% francesa, quando Mathys Tel cruzou a bola para a área e Kolo Muani cabeceou para o fundo da rede.

O Atlético conseguiu o empate no início do segundo tempo: em um contra-ataque, Lookman passou na área para Álvarez, que mesmo cercado por jogadores rivais, bateu fora do alcance do goleiro Guglielmo Vicario para marcar seu oitavo gol nesta edição da Champions.

O Tottenham voltou a sonhar quando Simons acertou chute da entrada da área, mas o time ‘colchonero’ acabou com as esperanças dos ingleses quando Hancko empatou a partida novamente a 15 minutos do apito final.

Os ‘Spurs’ ainda conseguiram a vitória com Simons cobrando pênalti, mas ainda eram necessários mais dois gols para levar o confronto para a prorrogação.

Liverpool 4 x 0 Galatasaray

O Liverpool goleou o Galatasaray por 4 a 0, diante de sua torcida em Anfield. Graças aos gols do húngaro Dominik Szoboszlai (25′), do francês Hugo Ekitike (52′), do holandês Jeremie Frimpong (53′) e do egípcio Mohamed Salah (62′) os ‘Reds’ reverteram a desvantagem após a derrota de 1 a 0 sofrida na semana passada, na Turquia.

O confronto das quartas de final contra o PSG terá um sabor de revanche para o time inglês, após a eliminação nas oitavas de final na temporada passada diante dos parisienses, uma derrota nos pênaltis após um duelo dramático e acirrado.

Forçada a reagir após a derrota em Istambul, a equipe comandada pelo questionado técnico Arne Slot entrou em campo totalmente ligada e pressionando incansavelmente em direção ao gol adversário.

O meio-campista argentino Alexis Mac Allister pegou a defesa turca desprevenida com um escanteio rasteiro, cobrado com força no centro da grande área. O cruzamento foi aproveitado com maestria por Szoboszlai, que chegou em velocidade e bateu firme no canto esquerdo.

O gol foi uma recompensa justa pelo domínio avassalador da equipe da casa ao longo do primeiro tempo, durante o qual o goleiro Urgurcan Cakir manteve vivas as esperanças de seu time com várias defesas fundamentais.

Barcelona 7 x 2 Newcastle

O Barcelona resistiu a um primeiro tempo equilibrado e garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com uma goleada por 7 a 2 jogando em casa contra o Newcastle após empate em 1 a 1 na Inglaterra.

Um pênalti convertido por Lamine Yamal nos acréscimos do primeiro tempo (45’+7) permitiu ao Barça ir para o intervalo vencendo por 3 a 2, depois de ficar duas vezes em vantagem com gols do brasileiro Raphinha (6′) e de Marc Bernal (18′), enquanto o sueco Anthony Elanga marcou duas vezes para os ‘Magpies’ (15′ e 28′).

Na segunda etapa, Fermín López (52′), Robert Lewandowski (56′ e 61′) e Raphinha (72′), que brilhou com dois gols e duas assistências, selaram a goleada do Barça.

“Foi um jogo maluco. Não fomos bem no primeiro tempo, mas melhoramos bastante no segundo. Aquele gol que fez 3 a 2 nos permitiu voltar para o jogo antes do intervalo, acho que foi um gol importante”, admitiu em entrevista após a partida o técnico Hansi Flick.

Esta é a terceira temporada consecutiva em que o time catalão chega às quartas de final da principal competição europeia, depois de ter caído nessa fase na temporada 2023/2024 diante do Paris Saint-Germain, então liderado por Kylian Mbappé, e de ter sido eliminado na semifinal no ano passado pela Inter de Milão.

*Com informações da AFP