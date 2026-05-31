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Estados Unidos x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Estados Unidos e Senegal se enfrentam em amistoso neste sábado, às 16h30, no Bank of America Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

  • Por Jovem Pan
  • 31/05/2026 12h32
  • BlueSky
Reprodução/ Chelsea Pullsic O duelo acontece em preparação para a Copa do Mundo

Estados Unidos e Senegal se enfrentam neste sábado, dia 31, às 16h30, no Bank of America Stadium, em partida amistosa. O duelo acontece em preparação para a Copa do Mundo. 

Onde assistir Estados Unidos x Senegal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 na TV por assinatura e Disney+ no streaming, com início da transmissão às 16h30.

 

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