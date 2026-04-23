Com cinco bolas na rede, o meia-atacante Landon Donovan isolou-se no topo das estatísticas ofensivas da seleção norte-americana nos Mundiais

PRETORIA, SOUTH AFRICA - JUNE 23: Landon Donovan of the United States celebrates scoring the winning goal that sends the USA through to the second round during the 2010 FIFA World Cup South Africa Group C match between USA and Algeria at the Loftus Versfeld Stadium on June 23, 2010 in Tshwane/Pretoria, South Africa. (Photo by Martin Rose/Getty Images) Ex-meia-atacante Landon Donovan ocupa o topo isolado da lista com cinco gols marcados



Para entender a evolução do futebol no país, saiba quem é o maior artilheiro dos Estados Unidos na história das copas do mundo: o ex-meia-atacante Landon Donovan ocupa o topo isolado da lista com cinco gols marcados. O jogador atingiu essa marca ao longo de 12 partidas disputadas nas edições de 2002, 2006 e 2010. Além de liderar a estatística de bolas na rede, ele também é o recordista em número de jogos pelos norte-americanos no torneio.

A consagração de Landon Donovan e o recorde de gols

Donovan construiu sua marca como o grande rosto da seleção em duas campanhas específicas. Na sua estreia em Mundiais, na Copa de 2002, sediada por Coreia do Sul e Japão, ele balançou as redes duas vezes. O primeiro gol ocorreu na surpreendente vitória por 3 a 2 contra Portugal na fase de grupos. O segundo gol de Donovan no torneio foi marcado no triunfo por 2 a 0 sobre o México, rivalidade que rendeu aos Estados Unidos a classificação inédita para as quartas de final.

Oito anos depois, durante a Copa da África do Sul em 2010, o jogador viveu seu ápice ofensivo internacional. Ele marcou três vezes na competição, ajudando a liderar a equipe na primeira fase. O destaque daquela campanha foi o gol no último minuto contra a Argélia, que evitou a eliminação precoce e classificou os norte-americanos para o mata-mata. Ele ainda converteu um pênalti contra a Eslovênia e anotou o último gol de sua carreira em Copas na derrota contra Gana, pelas oitavas de final.

O ranking de goleadores históricos da seleção norte-americana

Abaixo de Donovan, a lista de artilheiros apresenta nomes lendários que garantiram resultados expressivos para o futebol dos Estados Unidos ao longo de quase um século de torneio.

1. Landon Donovan (5 gols)

O líder isolado do ranking precisou de 12 partidas disputadas em três Copas do Mundo para alcançar o topo. Ao lado de Clint Dempsey, ele também divide o posto de maior artilheiro geral da história da seleção, com 57 gols somando todas as competições.

2. Clint Dempsey (4 gols)

Com forte presença de área, Dempsey anotou quatro gols em Mundiais. O atacante detém um feito raro de regularidade: é o único atleta norte-americano a balançar as redes em três edições diferentes do torneio, deixando sua marca nas Copas de 2006, 2010 e 2014.

3. Bert Patenaude (4 gols)

Pioneiro do esporte no país, Patenaude marcou todos os seus quatro gols na primeira edição da Copa, disputada no Uruguai em 1930. A Fifa reconhece oficialmente que o atacante foi o autor do primeiro hat-trick da história dos Mundiais, ao anotar três gols na vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai na fase de grupos.

4. Brian McBride (3 gols)

Centroavante clássico, McBride utilizou sua principal característica, o jogo aéreo, para marcar três gols no torneio. Ele fez seu primeiro gol contra o Irã em 1998 e foi peça fundamental na campanha histórica de 2002, anotando novamente contra Portugal e abrindo o placar na vitória sobre o México.

A atual geração e a corrida pela artilharia

Com os Estados Unidos assumindo o protagonismo como um dos países-sede da Copa do Mundo de 2026, os jogadores do elenco atual terão a vantagem de atuar em casa para tentar reescrever o topo da tabela. O principal candidato a encostar no recorde de Donovan é o atacante Christian Pulisic.

Sendo a grande referência técnica do atual time, Pulisic possui um gol marcado em Copas do Mundo, anotado na vitória por 1 a 0 contra o Irã, partida que garantiu a equipe nas oitavas de final do torneio de 2022, no Catar. Na mesma edição, outros jogadores ofensivos da safra atual, como Tim Weah e Haji Wright, também marcaram seus primeiros gols no torneio, somando um cada.

O recorde de cinco gols estabelecido por Landon Donovan se mantém intacto desde 2010. A sobrevivência desta marca por mais de uma década evidencia o peso e o nível de exigência para um jogador ofensivo conseguir se consolidar no maior torneio de futebol do planeta.