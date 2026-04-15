Racing x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Racing e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (15), às 19h, em Avellaneda; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
Racing e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h, em Avellaneda, em partida válida pela Copa Sul-Americano. O duelo acontece pela segunda rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.
O Racing ocupa atualmente a primeira colocação, com 3 pontos, e busca ampliar a pontuação para se firmar na primeira posição. Do outro lado, o Botafogo aparece em terceiro lugar, soma 1 pontos e tenta sua primeira vitória na competição.
Onde assistir Racing x Botafogo ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.
O confronto é importante para a sequência dos times, já que ambas as equipes brigam pela primeira posição, que garante vaga direta para as oitavas de final.
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