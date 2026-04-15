Racing x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Racing e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (15), às 19h, em Avellaneda; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Vitor Silva/Botafogo. Edenilson. BOTAFOGO x Bangu pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos, 07 de Marco de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil



Racing e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h, em Avellaneda, em partida válida pela Copa Sul-Americano. O duelo acontece pela segunda rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Racing ocupa atualmente a primeira colocação, com 3 pontos, e busca ampliar a pontuação para se firmar na primeira posição. Do outro lado, o Botafogo aparece em terceiro lugar, soma 1 pontos e tenta sua primeira vitória na competição.

Onde assistir Racing x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+.

O confronto é importante para a sequência dos times, já que ambas as equipes brigam pela primeira posição, que garante vaga direta para as oitavas de final.